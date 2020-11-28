Oğulcan Engin koronavirüse yakalandı!

Seda Sayan ve eski futbolcu Sinan Engin'in oğlu Oğulcan Engin de koronavirüse yakalanan ünlü isimlerden oldu. Oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile aşk yaşayan Oğulcan Engin, hafta sonu İbrahim-Nurdan Büyükak çiftiyle buluşmuştu.