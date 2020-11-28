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  3. 28 Kasım 2020 12:16

Oğulcan Engin koronavirüse yakalandı!

Oyuncu İbrahim Büyükak'ın koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından hafta sonu bir araya geldiği Oğulcan Engin de koronavirüse yakalandı.

Oğulcan Engin koronavirüse yakalandı!

Oyuncu İbrahim Büyükak'ın koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından hafta sonu bir araya geldiği Oğulcan Engin de koronavirüse yakalandı.

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Oğulcan Engin koronavirüse yakalandı!

Seda Sayan ve eski futbolcu Sinan Engin'in oğlu Oğulcan Engin de koronavirüse yakalanan ünlü isimlerden oldu. Oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile aşk yaşayan Oğulcan Engin, hafta sonu İbrahim-Nurdan Büyükak çiftiyle buluşmuştu.

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Oğulcan Engin koronavirüse yakalandı!

Oğulcan Engin testinin pozitif çıkmasının ardından bir açıklama yapmazken sevgilisi Ezgi Eyüboğlu'nun ikinci kez yaptırdığı test sonucu da merak edilmeye başlandı.

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Oğulcan Engin koronavirüse yakalandı!

İBRAHİM BÜYÜKAK'IN TEDAVİSİ EVDE YAPILIYOR Koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle dört gündür izole olan Büyükak'ın tedavisi evinde sürüyor. Çıkan haberlerin ardından Instagram hesabından açıklama yapan İbrahim Büyükak ise "Arkadaşlar haberler maalesef doğru.

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