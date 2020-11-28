Oğulcan Engin koronavirüse yakalandı!
Oyuncu İbrahim Büyükak'ın koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından hafta sonu bir araya geldiği Oğulcan Engin de koronavirüse yakalandı.
Oyuncu İbrahim Büyükak'ın koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından hafta sonu bir araya geldiği Oğulcan Engin de koronavirüse yakalandı.
Seda Sayan ve eski futbolcu Sinan Engin'in oğlu Oğulcan Engin de koronavirüse yakalanan ünlü isimlerden oldu. Oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile aşk yaşayan Oğulcan Engin, hafta sonu İbrahim-Nurdan Büyükak çiftiyle buluşmuştu.
Oğulcan Engin testinin pozitif çıkmasının ardından bir açıklama yapmazken sevgilisi Ezgi Eyüboğlu'nun ikinci kez yaptırdığı test sonucu da merak edilmeye başlandı.