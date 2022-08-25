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Oğuzhan Koç bekarlığa böyle veda etti

Demet Özdemir ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Oğuzhan Koç, bekarlığa veda partisi düzenledi.

Oğuzhan Koç bekarlığa böyle veda etti - Resim: 1

Şarkıcı Oğuzhan Koç 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Demet Özdemir'e bir otelde evlilik teklifi etmişti. İkili bu mutlu günlerinden sonra sık sık evlilik haberiyle gündeme geldi. 26 Ağustos'ta nikah masasına oturacaklarını duyuran çift düğün için de kesenin ağzını açtı.

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Oğuzhan Koç bekarlığa böyle veda etti - Resim: 2

600 davetlinin katılacağı düğünde tüm detaylar düşünüldü. Masrafları yaklaşık 4 milyon TL'yi bulacak törende çift mutluluğa 'evet' diyecek. Düğün öncesi Oğuzhan Koç arkadaşlarıyla bekarlığa veda partisi yaptı.

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Oğuzhan Koç bekarlığa böyle veda etti - Resim: 3

Gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden partiye, Eser Yenenler, İbrahim Büyükak ve çok sayıda ünlü konuk katıldı. Gecenin sonunda Demet Özdemir partiyi bastı. Tüm erkekler Demet Özdemir maskesi takarak Oğuzhan Koç ile poz verdi.

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Oğuzhan Koç bekarlığa böyle veda etti - Resim: 4

Sevgilisinin paylaşımını beğenen Demet Özdemir 'aşkım çok yakışıyoruz' yorumunu yaptı.

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