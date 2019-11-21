  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 21 Kasım 2019 02:06

Okan Kurt’la görüntülenen Demet Akalın’dan evlilik sorusuna ilginç

Geçtiğimiz akşam Okan Kurt'la birlikte bir davete katılan Demet Akalın basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ani bir şekilde boşanmalarının ardından ayrılığa dayanamayıp yeniden bir araya gelen ikiliye gazetecilerden tekrar evlenm

Okan Kurt’la görüntülenen Demet Akalın’dan evlilik sorusuna ilginç

Demet Akalın, geçtiğimiz akşam Okan Kurt'la birlikte bir davete katıldı.

1/ 6
Okan Kurt’la görüntülenen Demet Akalın’dan evlilik sorusuna ilginç

Ani bir şekilde boşanmalarının ardından ayrılığa dayanamayıp yeniden barışan çift basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

2/ 6
Okan Kurt’la görüntülenen Demet Akalın’dan evlilik sorusuna ilginç

EVLİLİK YOK Ünlü şarkıcı, yeniden evlenmeyi düşünüp düşünmedikleri sorulan Akalın, "Biz böyle mutluyuz. Evlilik çok matah bir şey değil yani" cevabını verdi.

3/ 6
Okan Kurt’la görüntülenen Demet Akalın’dan evlilik sorusuna ilginç

"ÖLDÜREYİM Mİ?" Akalın'ın katıldığı davette aralarının bozuk olduğu Berkay Şahin de vardı. Ünlü popçu bunun hakkında "Ne yapayım, öldüreyim mi adamı? Buzlar erimedi ama daha bizde sıkıntı olmaz. Daha demin Berkay ile birlikte iş teklifi bile geldi." cevabını verdi.

4/ 6
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM