Okan Kurt’la görüntülenen Demet Akalın’dan evlilik sorusuna ilginç

"ÖLDÜREYİM Mİ?" Akalın'ın katıldığı davette aralarının bozuk olduğu Berkay Şahin de vardı. Ünlü popçu bunun hakkında "Ne yapayım, öldüreyim mi adamı? Buzlar erimedi ama daha bizde sıkıntı olmaz. Daha demin Berkay ile birlikte iş teklifi bile geldi." cevabını verdi.