Okan Kurt’la görüntülenen Demet Akalın’dan evlilik sorusuna ilginç
Geçtiğimiz akşam Okan Kurt'la birlikte bir davete katılan Demet Akalın basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ani bir şekilde boşanmalarının ardından ayrılığa dayanamayıp yeniden bir araya gelen ikiliye gazetecilerden tekrar evlenm
Ani bir şekilde boşanmalarının ardından ayrılığa dayanamayıp yeniden barışan çift basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
EVLİLİK YOK Ünlü şarkıcı, yeniden evlenmeyi düşünüp düşünmedikleri sorulan Akalın, "Biz böyle mutluyuz. Evlilik çok matah bir şey değil yani" cevabını verdi.