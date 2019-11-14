Oktay Kaynarca sevenlerine içini döktü

"Bazen kalakalırsın ortada saçma sapan, sanki bütün dünya üstüne gelir. Sanki daha önce yaptığın uğraştığın emek verdiğin her şey yalanmış hissine kapılırsın, anlamıyor beni kimse dersin hatta durup dururken hastalanırsın, ağzının da tadı olmaz ne yediğin ne içtiğin keyif verir…Sabah yataktan çıkasın olmaz, akşam uykun gelmez… Ne okuduğunu anlarsın ne dinlediğini,ne de seyrettiğini…Ulan ne sıkıcı be hayat, ne kadar uzun gereksiz bir süre bile dersin.