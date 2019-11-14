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  3. 14 Kasım 2019 20:50

Oktay Kaynarca sevenlerine içini döktü

Atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da canlandırdığı Hızır Çakırbeyli karakteri ile izleyicileri ekran başına bağlayan Oktay Kaynarca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarına içini döktü. Instagra

Oktay Kaynarca sevenlerine içini döktü

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da canlandırdığı Hızır karakteriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Oktay Kaynarca sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla da çok konuşuluyor.

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Oktay Kaynarca sevenlerine içini döktü

Kaynarca Instagram'dan yaptığı son paylaşımla takipçilerine içini döktü.

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Oktay Kaynarca sevenlerine içini döktü

Oktay Kaynarca'nın paylaştığı yazısı çok beğenildi. İşte o yazı...

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Oktay Kaynarca sevenlerine içini döktü

"Bazen kalakalırsın ortada saçma sapan, sanki bütün dünya üstüne gelir. Sanki daha önce yaptığın uğraştığın emek verdiğin her şey yalanmış hissine kapılırsın, anlamıyor beni kimse dersin hatta durup dururken hastalanırsın, ağzının da tadı olmaz ne yediğin ne içtiğin keyif verir…Sabah yataktan çıkasın olmaz, akşam uykun gelmez… Ne okuduğunu anlarsın ne dinlediğini,ne de seyrettiğini…Ulan ne sıkıcı be hayat, ne kadar uzun gereksiz bir süre bile dersin.

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