Oktay Kaynarca'dan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a veda mesajı

En önemlisi milyonların evlerine misafir olmuşuz sorgusuz sualsiz, ailelerinden biri rahatlığıyla.. Gerçekten çok azim ve inanç isteyen bir özveriyle her hafta yüzümüzün akıyla çıkmamıza sebep değerli çalışma arkadaşlarım, emeklerinize sağlık .. Görüşmek üzere…" notunu yazdı.