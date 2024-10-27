Oktay Kaynarca'nın yeni dizisi belli oldu
Son olarak "Ben Bu Cihana Sığmazam" dizisiyle hayranlarıyla buluşan ünlü oyuncu Oktay Kaynarca yeni bir dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor.
Ben Bu Cihana Sığmazam adlı dizinin sona ermesiyle ekranlara kısa bir mola veren ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, şimdilerde Atv'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışma programının sunuculuğunu yapıyor.
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Rol aldığı yapımlarda adından söz ettiren ve ciddi bir hayran kitlesi olan Oktay Kaynarca şimdilerde yeni bir dizi projesiyle ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor.
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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Oktay Kaynarca bir dijital platformda yayınlanacak olan 'Ev Hapsi' dizisinde başrolde oynayacak.
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Ünlü isim yeni başlayacak olan dizide 'Şükrü' karakterini canlandıracak.
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