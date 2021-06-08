Oktay Kaynarca'yı böyle görmediniz! Fotoğrafı sosyal medyayı salladı
ATV'nin en sevilen dizilerinden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da ''Hızır Reis'' karakteriyle milyonların beğenisini kazanan Oktay Kaynarca, gençlik yıllarına ait bir fotoğrafını paylaştı.
Atv'nin rekortmen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekranda fırtınalar estirirken dizi oyuncuları da fenomen haline geldi.
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EDHO'da Hızır Reis karakterine hayat veren Oktay Kaynarca'nın paylaştığı gençlik fotoğrafı sosyal medyayı salladı. Kaynarca'nın yıllar içinde yaşadığı değişim görenleri şoke etti. İşte Oktay Kaynarca'nın o fotoğrafı ve yıllar içinde yaşadığı büyük değişim...
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Oktay Kaynarca
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Oktay Kaynarca
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