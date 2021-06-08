Oktay Kaynarca'yı böyle görmediniz! Fotoğrafı sosyal medyayı salladı

EDHO'da Hızır Reis karakterine hayat veren Oktay Kaynarca'nın paylaştığı gençlik fotoğrafı sosyal medyayı salladı. Kaynarca'nın yıllar içinde yaşadığı değişim görenleri şoke etti. İşte Oktay Kaynarca'nın o fotoğrafı ve yıllar içinde yaşadığı büyük değişim...