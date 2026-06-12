Olası depremlerin bir bileni Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'u gören gözlerine inanamadı

Kamuoyunda deprem ve yerbilimleri konusundaki uzmanlığıyla tanınan Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, bu kez bilimsel açıklamalarıyla değil, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı nostaljik bir paylaşımla magazin ve sosyal medya gündeminin ilk sıralarına yerleşti.