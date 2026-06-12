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  4. Olası depremlerin bir bileni Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'u gören gözlerine inanamadı

Olası depremlerin bir bileni Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'u gören gözlerine inanamadı

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, sosyal medya hesabından 20 yaş altı dönemine ait vücut geliştirme fotoğraflarını paylaştı.

Olası depremlerin bir bileni Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'u gören gözlerine inanamadı - Resim: 1

Kamuoyunda deprem ve yerbilimleri konusundaki uzmanlığıyla tanınan Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, bu kez bilimsel açıklamalarıyla değil, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı nostaljik bir paylaşımla magazin ve sosyal medya gündeminin ilk sıralarına yerleşti. 

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Olası depremlerin bir bileni Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'u gören gözlerine inanamadı - Resim: 2

Ünlü profesörün yıllar öncesine ait spor fotoğrafları, takipçileri tarafından büyük bir şaşkınlık ve takdirle karşılandı. 

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Olası depremlerin bir bileni Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'u gören gözlerine inanamadı - Resim: 3

Sağlıklı yaşam tarzı ve spora olan düşkünlüğü bilinen Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, resmi sosyal medya hesabı üzerinden gençlik yıllarına, spesifik olarak 20 yaşından da önceki bir döneme ait fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu. Ç

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Olası depremlerin bir bileni Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'u gören gözlerine inanamadı - Resim: 4

Üşümezsoy, kaslı fiziğinin sergilendiği fotoğraflarına, o dönemki antrenman rutinine vurgu yaparak "20 yaş altı Üşümezsoy. Barfiks ve Dipsle yapılan vücut..." notunu düştü.

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