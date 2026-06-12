Olası depremlerin bir bileni Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'u gören gözlerine inanamadı
Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, sosyal medya hesabından 20 yaş altı dönemine ait vücut geliştirme fotoğraflarını paylaştı.
Kamuoyunda deprem ve yerbilimleri konusundaki uzmanlığıyla tanınan Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, bu kez bilimsel açıklamalarıyla değil, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı nostaljik bir paylaşımla magazin ve sosyal medya gündeminin ilk sıralarına yerleşti.
Ünlü profesörün yıllar öncesine ait spor fotoğrafları, takipçileri tarafından büyük bir şaşkınlık ve takdirle karşılandı.
Sağlıklı yaşam tarzı ve spora olan düşkünlüğü bilinen Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, resmi sosyal medya hesabı üzerinden gençlik yıllarına, spesifik olarak 20 yaşından da önceki bir döneme ait fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu. Ç
Üşümezsoy, kaslı fiziğinin sergilendiği fotoğraflarına, o dönemki antrenman rutinine vurgu yaparak "20 yaş altı Üşümezsoy. Barfiks ve Dipsle yapılan vücut..." notunu düştü.