Olay itiraf! Kendisine tecavüz eden oyuncuyla ilişki yaşamaya devam etmiş!
28 yaşındaki yıldız şarkıcı Demi Lovato, 2018 yılının Temmuz ayında aşırı dozda uyuşturucu aldığı gece uyuşturucu satıcısının kendisine tecavüz ettiğini iddia etti.
Demi, 2008 yılında ilk olarak aktör ile tanıştıktan sonra aşk yaşadığını, oyuncuyla bir süre dışarıda takıldıktan sonra bir odaya girdiklerini, aktörün kendisine dokunmaya başladığında, bakire olduğunu ve daha fazla ileri gitmemesini söyledi.
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Genç şarkıcı, bakire olduğunu belirtmesine rağmen oyuncunun kendisini dinlemediğini ve tecavüz ettiğini söyledi.
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Demi, tecavüze rağmen aktör ile bir süre ilişki yaşamaya devam ettiğini ve bunun büyük bir hata olduğunu itiraf etti.
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Başarılı şarkıcı, yaşadığı travmayı korkudan kimseye anlatmadığını, bundan dolayı zamanla kendisine zarar verdiğini ve yemek yiyemediğini söyledi.
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