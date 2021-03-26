Olay itiraf! Sevgilimle ilişkiye girdiğimizde kızım yatağın altındaymış
Kardashian'ların annesi Kris Jenner, Amerika'da yayınlanan The Ellen DeGeneres Show programında olay yaratan itiraflarda bulundu.
Kris, yatak odasında erkek arkadaşı ile önce haşarılık yaptıklarını daha sonra yatakta ilişkiye girdiklerini söyledi.
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Jenner, tüm yaşananlara kızları Khole ve arkadaşının şahitlik ettiğini söyledi.
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Kris, kızları ve arkadaşının korkudan saatlerce yatak altında kaldığını ve erkek arkadaşı ile uykuya daldıklarından emin olunca kızların odadan sessiz bir şekilde çıktıklarını söyledi.
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Khole Kardashian ise, yaşanılan bu durumdan annesinin hala utanç duyduğunu söyledi.
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