Olay olan fragman sonrası Kızıl Goncalar bilmecesi büyüyor!

Birgül karakterinin, “Siz bize bakınca insan görmüyorsunuz. Siz bize bakınca yalnızca hükümdarlığınıza boyun eğmiş bir tebaa görüyorsunuz” sözleri eşliğinde başörtüsünü çıkarması ve yakma sahnesi olay olurken dizinin dün akşam da yayınlanmaması merak uyandırdı.