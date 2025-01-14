Olay olan fragman sonrası Kızıl Goncalar bilmecesi büyüyor!
Now TV ekranlarının her bölümü ayrı olan ancak 2 haftadır ekrana gelmeyen dizisi Kızıl Goncalar'ın Birgül karakterinin başörtüsünü çıkartıp yaktığı sahnelerin yer aldığı fragman gündemdeki yerini korurken dizinin dün akşam da yayınlanmaması merak uyandırdı.
Başrollerini Özgü Namal, Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu’nun paylaştığı Now TV’nin popüler dizisi "Kızıl Goncalar", yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla gündeme oturmuştu. Fragmanda, Sadi Hüdayi karakterinin kadınların evlere kapatılmasını emretmesi sonrasında yaşananlar ekrana yansıdı.
Yeni bölümün fragmanında Birgül karakterinin, “Siz bize bakınca insan görmüyorsunuz. Siz bize bakınca yalnızca hükümdarlığınıza boyun eğmiş bir tebaa görüyorsunuz” diyerek rest çekti.
Birgül bu sözlerinin ardından başörtüsünü çıkartıp ateşe verdi.
Birgül karakterinin, “Siz bize bakınca insan görmüyorsunuz. Siz bize bakınca yalnızca hükümdarlığınıza boyun eğmiş bir tebaa görüyorsunuz” sözleri eşliğinde başörtüsünü çıkarması ve yakma sahnesi olay olurken dizinin dün akşam da yayınlanmaması merak uyandırdı.