Olay paylaşım: Aleyna Tilki eline silah alıp ateş etti

Attığı her adım söylediği her sözle olay yaratan genç şarkıcı Aleyna Tilki, yine ses getirecek bir paylaşıma imzasını attı. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Aleyna Tilki, eline aldığı tabancayla ateş ettiği anlara ait görüntüyü Instagram'dan 'Bang bang' notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü şarkıcı Tilki'nin paylaşımı büyük ses getirdi. Tilki'nin ateş ettiği anları sosyal medya kullanıcıları yorum yağmuruna tuttu.