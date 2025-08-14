Öldüğü bile iddia edilmişti... 80 ve 90'lı yılların güzeli Harika Avcı yıllar sonra geri dönüyor

Geçtiğimiz hafta Harika Avcı ile telefonda görüştüğünü duyuran Onur Akay "Harika abla 'kısa süre sonra ölümüm duyulacak. Karaciğerim bitti. Doktora da gitmiyorum. Ben ölmeyi tercih ettim. Ölüm sebebim siroz. Daha önce de karaciğer kanseri teşhisi konulmuştu bana. Ancak köpeğim ben öldükten sonra yaşamaya devam ediyorsa ne olur ona sahip çık' dedi" ifadelerini kullanmıştı.