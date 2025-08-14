Öldüğü bile iddia edilmişti... 80 ve 90'lı yılların güzeli Harika Avcı yıllar sonra geri dönüyor
Türkiye'de 80'li yılların en güzel kadın oyuncularından biri olan ve bir süredir sağlık sorunlarını geride bırakan Harika Avcı uzun yıllar sonra kaldığı yerden devam etmek için geri dönüyor.
Assolistlik yaptığı dönemdeki güzelliği ve şarkılarıyla büyük bir üne kavuşan ünlü şarkıcı ve sinema oyuncusu Harika Avcı'nın geçtiğimiz günlerde hayatını kaybettiği iddia edilmişti.
Şimdilerde 65 yaşında olan ve sık sık zor günler geçirdiği ve maddi sıkıntılar içerisinde yaşadığına dair haberlerle gündeme gelen Harika Avcı yıllar sonra müziğe döndü.
Bir süre önce Harika Avcı'nın uzun süre boyunca evinden çıkmadığı öğrenilmiş hatta hayatını kaybettiği bile öne sürülmüştü.
Geçtiğimiz hafta Harika Avcı ile telefonda görüştüğünü duyuran Onur Akay "Harika abla 'kısa süre sonra ölümüm duyulacak. Karaciğerim bitti. Doktora da gitmiyorum. Ben ölmeyi tercih ettim. Ölüm sebebim siroz. Daha önce de karaciğer kanseri teşhisi konulmuştu bana. Ancak köpeğim ben öldükten sonra yaşamaya devam ediyorsa ne olur ona sahip çık' dedi" ifadelerini kullanmıştı.