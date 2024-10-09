Öldükten sonra ortaya çıktı: Ünlü şarkıcı ölen oğlunun cesedini evde saklamış
Geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden Lisa Marie Presley'in ölmeden önce yazdığı kitabında, hayatını kaybeden oğlunun cansız bedenini 2 ay boyunca evinde sakladığını itiraf ettiği ortaya çıktı.
Elvis Presley'nin geçtiğimiz yılın Ocak ayında hayatını kaybeden kızı Lisa Marie Presley'in ölümünün ardından oyuncu kızı Riley Keough tarafından tamamlanan yeni kitabı " Buradan Büyük Bilinmeyene"de çarpıcı ifşalar yer alıyor.
Efsanevi Elvis Presley'in tek çocuğu olan Presley, 1977'de 42 yaşındayken geçirdiği kalp krizi sonucu öldüğünde dokuz yaşındaydı. Lisa Marie'nin oğlu Benjamin ise 2020 yılında intihar etti. Presley ise Ocak 2023'te, daha önce geçirdiği kilo verme ameliyatının komplikasyonları nedeniyle 54 yaşında hayatını kaybetti.
Kızı Riley Keough tarafından tamamlanan Lisa Marie Presley'nin anı kitabına göre, 27 yaşındaki oğlu Benjamin Keough'un cenazesi, cenaze töreni düzenlenmeden önce iki ay boyunca evde kaldı. Oğlu Benjamin Keough'un ölümünden sonra perişan olduğunu belirten Lisa Marie, kitabında çocukları Riley ve ikiz kızları Harper ve Finley Lockwood için hayatta kalmak adına kendini "savaşmaya" zorlamak zorunda kaldığını belirtiyor. Kitaba göre, Kaliforniya'da bir cesedin ne zaman gömüleceğine dair bir yasa bulunmadığından Benjamin kuru buzda tutuldu.
Daisy Jones & the Six dizisinin oyuncusu Keough, "Annemin, babasına yaptığı gibi ona da veda etmek için yeterli zamana sahip olması çok önemliydi." dedi.