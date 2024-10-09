Öldükten sonra ortaya çıktı: Ünlü şarkıcı ölen oğlunun cesedini evde saklamış

Kızı Riley Keough tarafından tamamlanan Lisa Marie Presley'nin anı kitabına göre, 27 yaşındaki oğlu Benjamin Keough'un cenazesi, cenaze töreni düzenlenmeden önce iki ay boyunca evde kaldı. Oğlu Benjamin Keough'un ölümünden sonra perişan olduğunu belirten Lisa Marie, kitabında çocukları Riley ve ikiz kızları Harper ve Finley Lockwood için hayatta kalmak adına kendini "savaşmaya" zorlamak zorunda kaldığını belirtiyor. Kitaba göre, Kaliforniya'da bir cesedin ne zaman gömüleceğine dair bir yasa bulunmadığından Benjamin kuru buzda tutuldu.