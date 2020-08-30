Olgun Şimşek, Ramo dizisinin kadrosuna katıldı
Show TV’nin beğeniyle izlenen dizisi, yapımcılığını BKM’nin, yönetmenliğini M.Çağatay Tosun’un, senaristliğini Toprak Karaoğlu, Seda Karaoğlu ve Birol Tezcan’ın üstlendiği, Murat Yıldırım’ın ‘Ramo’ karakterine hayat verdiği RAMO, yakında izleyicisiyle buluşacak.
İzleyicilerin merakla beklediği Ramo’da yeni sezonun en büyük sürprizlerinden biri de Cihangir rolüyle diziye katılan Olgun Şimşek oluyor.
“ECELİNE Mİ GELDİN?”
Yeni sezonunda Cihangir karakteriyle Ramo’ya dahil olan Olgun Şimşek’in de ilk kez göründüğü tanıtımda Ramo, özgürlük ve adalet için en zirvedeki ismin karşısına çıkıyor.