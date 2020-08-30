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  3. 30 Ağustos 2020 11:50

Olgun Şimşek, Ramo dizisinin kadrosuna katıldı

Show TV’nin beğeniyle izlenen dizisi, yapımcılığını BKM’nin, yönetmenliğini M.Çağatay Tosun’un, senaristliğini Toprak Karaoğlu, Seda Karaoğlu ve Birol Tezcan’ın üstlendiği, Murat Yıldırım’ın ‘Ramo’ karakterine hayat verdiği RAMO, yakında izleyicisiyle buluşacak.

Olgun Şimşek, Ramo dizisinin kadrosuna katıldı

İzleyicilerin merakla beklediği Ramo’da yeni sezonun en büyük sürprizlerinden biri de Cihangir rolüyle diziye katılan Olgun Şimşek oluyor.

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Olgun Şimşek, Ramo dizisinin kadrosuna katıldı

“ECELİNE Mİ GELDİN?”
Yeni sezonunda Cihangir karakteriyle Ramo’ya dahil olan Olgun Şimşek’in de ilk kez göründüğü tanıtımda Ramo, özgürlük ve adalet için en zirvedeki ismin karşısına çıkıyor. 

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Olgun Şimşek, Ramo dizisinin kadrosuna katıldı

En büyük düşmanıyla nihayet karşılaşan Ramo’nun nasıl bir intikam alacağı merakla bekleniyor.

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Olgun Şimşek, Ramo dizisinin kadrosuna katıldı

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