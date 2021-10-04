Ölümcül çocuk oyunları! Rekora koşan dizi Squid Game konusu ne?

Senaryosunu ve yönetmenliğini Hwang Dong-hyuk'un üstlendiği dijital yayın platformu Netflix'in yeni dizilerinden biri olan Squid Game Güney Kore yapımı drama dizisi olarak karşımıza çıkıyor. Herkesin dilinde olan Squid Game dizisinin neden bu kadar araştırıldığı ise konusunda saklı. Squid Game konusu ne? Squid Game oyuncuları kim? İşte Squid Game hakkında merak edilenler...