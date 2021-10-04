Ölümcül çocuk oyunları! Rekora koşan dizi Squid Game konusu ne?
Çocuk oyunlarını vahşi cinayetlerle buluşturan Netflix dizisi Squid Game, gündemi en çok meşgul eden konulardan biri oldu.
Senaryosunu ve yönetmenliğini Hwang Dong-hyuk'un üstlendiği dijital yayın platformu Netflix'in yeni dizilerinden biri olan Squid Game Güney Kore yapımı drama dizisi olarak karşımıza çıkıyor. Herkesin dilinde olan Squid Game dizisinin neden bu kadar araştırıldığı ise konusunda saklı. Squid Game konusu ne? Squid Game oyuncuları kim? İşte Squid Game hakkında merak edilenler...
Squid Game konusu ne?
Squid Game, borca batmış ve çaresizlik içindeki 456 insanın, peş peşe altı oyun kazanırlarsa 39 milyon dolarlık ödülü alıp gidebilecekleri umuduyla, kanlı bir hayatta kalma yarışmasının cazibesine kapılmasının hikayesini anlatıyor. Tek bir sorun var: Elenirlerse, bunu yaşamlarıyla ödüyorlar.
Netflix yapımı Squid Game; acımasız bir hayatta kalma yarışmasını anlatan Kore dizisi.
Macera dizisi Squid Game iki hafta önce gösterime girdi ve o günden bu yana Squid Game'i izleyen büyük bir izleyici kitlesi oluştu.
Rekora koşuyor
Squid Game, Netflix'in şimdiye kadar en çok izlenen yapımı olan romantik tarih dizisi Bridgerton'un rekoruna yaklaşmaya başladı.
Squid Game ne anlatıyor?
Squid Game, toplamda 9 bölümden oluşuyor. Gerilim- drama türünde olan dizi hayatta kalma mücadelesini ekranlara taşıryor.