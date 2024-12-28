''Ölünce beni kim yıkayacak'' afişleri tepki çeken Gassal'ın ilk bölümünü kaç kişi izledi ?
Hikayesinden çok internetten sokaklardaki bilboardlara kadar Türkiye'nin dört bir yanına asılan "Ölünce beni kim yıkayacak" yazılı reklam afişleriyle büyük tepki çekerek gündem olan TRT'nin dijital platformu Tabii'nin yeni orijinal dizisi "Gassal"ın izlenme rakamları açıklandı.
İstanbul, Ankara ve İzmir'de çeşitli noktalarda yer alan reklam panoları, yurttaşların dikkatini çekmiş ve sosyal medyada gündem olmuştu.
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"Ölünce beni kim yıkayacak?" şeklindeki afişlerde ne bir kurum adı ne de herhangi bir bilgi bulunması, görenlerde şaşkınlık yaratmış ve tepkilere neden olmuştu.
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Daha sonra söz konusu afişlerin Gassal dizisinin reklamı olduğu anlaşılmıştı.
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TRT'nin dijital platformu Tabii'nin yeni orijinal dizisi "Gassal", hikayesi ve etkileyici oyuncu performansıyla izleyicilerin beğenisini kazandı.
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