Ömer dizisinde 4 oyuncu veda ediyor

VEDA EDİYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizide Süreyya karakterine hayat veren Simay Barlas'ın hikayesinin Gamze (Gökçe Bahadır) ve Ömer'in (Selahattin Paşalı) evliliğinin ardından nasıl bir yöne evrileceği merak konusuydu.