Ömer Gedik: Acun da tehlike altında
MasterChef programıyla tanınan Murat Özdemir'in papağa işkence yaptığı videoya ünlü isimlerden sert tepki geldi.
MasterChef yarışmasından diskalifiye olan Murat Özdemir skandal bir görüntü paylaştı. Özdemir'in Instagram hesabından paylaştığı video infial yarattı. O görüntüye birçok sosyal medya kullanıcısı gibi ünlüler de çok sert tepki gösterdi. 2. Sayfa programına konuk olan Ömür Gedik ise yaşananları canlı yayında anlattı.
“Dün gece çeşitli davetler vardı. Bir anda herkes konuşmaya başladı. Açılışı bırakıp karakola gittim. Şikayet yapılan karakol başkaydı, gözaltı karakolu başka.Papağan bir odada kilitliydi. Hayvan karanlık bir odadaydı. Yanına insan girdiğinde o videoda gördüğünüz sesleri çıkarıyordu. Biraz yanına oturdu. Yaşadığı inanılmaz bir travmaydı. Sonra Murat’ı karakoldan çıkarıp sağlık kontrolüne götürdüler. Geril geldiğinde polislerle inanılmaz bir itiş kakış yaşadı. ‘Acun! Acun!’ diye bağırıyordu.”
"Öyle bir şey ki, papağan ile aynı karakolda. Sorgu sırasında polislere “Getirin o papağanı, ben pişirip yiyeceğim. Spor yapıyorum proteine ihtiyacım var” diyordu.Belki de şova devam ediyor… Bence Acun da tehlike altında. 3 metre vardı aramızda ben ürktüm…"
"Bu cins papağanlar 60-70 yıl yaşıyor. Bu cinsin 10 yaşındaki çocuğun zekasına sahip olduğu ve kendilerine yapılan hiçbir şeyi unutmadığı biliniyor. Muhtemelen bu vahşi doğadan kaçan olarak yakalanıp getirilmiş. Düşünsenize muhteşem bir doğada özgürken, gelip bunun eline düşüyorsunuz. Birazdan Murat’ın evine ekiplerle gidecekler. Evdeki hayvanları alacaklar. Murat hala karakolda. Sorguda… Maalesef hayvana şiddetten asla ceza almayacak. Para cezası uygulanacak. Keşke bu yasa şu anda çıkmış olsaydı."