Ömercik son yolculuğuna uğurlandı

"ZOR BİR HAYAT YAŞADI"

Cenaze törenine katılan oyuncu Ediz Hun, Ömer Dönmez'in çocukluk ve gençlik yıllarını anlattı. Ediz Hun, "Oğlumu canlandırıyordu. Çok inişli, çıkışlı bir yaşam sürdü. Hayat hepimizi böyle serpiştiriyor. Bu hayatın içinde sürprizler var. Bu sürprizlerin bir kısmı acı sürpriz oluyor. Zor bir hayat yaşadı. Genç sayılabilecek bir yaşta aramızdan ayrıldı. Ben gençlik yıllarını çok daha iyi hatırlıyorum. Kibar bir insandı" şeklinde konuştu.

