Omurgasını kıran Zeynep Bastık'tan yeni poz!
15 Aralık'ta merdivenlerden düşerek omurga kemiklerini kıran Zeynep Bastık, yeni pozlarını paylaştı.
Zeynep Bastık, geçtiğimiz haftalarda Instagram hesabından yaptığı paylaşımla merdivenden düştüğünü ve omurga kemiklerinin kırıldığını duyurmuştu. Sağlık durumu hakkında bilgi veren 29 yaşındaki sanatçı, bir süre sahnelere ara vereceğini belirtmişti.
Müzik dünyasında son dönemin en popüler isimlerinden olan Zeynep Bastık, "Selam dostlar. İki gece önce merdivenlerden kayıp düşme sonucu omurga kemiklerimden iki tanesini kırmış bulunuyorum. Ameliyatlık değilim fakat bir süre korseli şekilde kemikler kaynayana kadar istirahat etmek zorundayım. Ciddi ağrılar ve harekete bağlı sancılar çekiyorum ama iyi olacağım. Bir süre konserlerde ve sivil hayatta görüşemeyeceğiz. En çok da bunun için üzgünüm. Lütfen nereye bastığınıza, sağınıza, solunuza dikkat edin. En kısa zamanda bomba gibi dönmek için ne gerekiyorsa yapacağım. Sizi seviyorum" ifadelerini kullanmıştı.
Bastık, birkaç gün sonra sağlık durumu hakkında bilgi vererek, "Minik minik yürüyorum. Sabah şiddetli bir ağrıyla kalktım ama şimdi yavaş yavaş azaldı. Ben kısa zamanda zımba gibi olurum" notunu düşmüştü.
Ünlü isim, son olarak 2.2 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesabının hikayeler bölümünden yeni bir paylaşım yaptı. Vücudundaki korseyi çıkardığı görülen güzel şarkıcı, aynanın önünde çektiği karesine; "2022'nin son sabahından günaydın" notunu düştü.