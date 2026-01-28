Önce Cem Yılmaz, şimdi de Ata Demirer ve Sibel Can... Tarkan konserinde unutulmaz anlar
Megastar Tarkan'ın yıllar sonra İstanbul'da hayranlarıyla buluştuğu konser serisinde Cem Yılmaz'la birlikte yaptığı düet gündemdeki yerini korurken bu sefer de Ata Demirer ve Sibel Can Tarkan ile aynı sahneyi paylaştı.
Uzun yıllardır sahnelerden uzak kalan ve hayranları tarafından "artık yeter özledik" çağrıları sonrasında İstanbul'da konser serisine başlayan megastar Tarkan'ın sahne sürprizlerine bir yenisi daha eklendi.
Daha önce konserine Cem Yılmaz'ı konuk ederek seyircisine keyifli anlar yaşatan Tarkan şimdi de Ata Demirer ve Sibel Can ile aynı sahneyi paylaştı.
Tarkan, ilk olarak sahnede Sibel Can ile birlikte 'Çakmak Çakmak' adlı şarkıyı seslendirdi.
Tarkan, daha sonra sahneye Ata Demirer'i da davet etti ve Sibel Can'ın da yer aldığı sahnede "Gül Döktüm Yollarına" ve "Zeytin Gözlüm" şarkılarını seslendirdi. Konser boyunca enerjisiyle dikkat çeken Tarkan, sahneye konuk ettiği isimlerle unutulmaz bir geceye imza attı.
