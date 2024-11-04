Önce cinsiyetini, ardından da adını değiştirmişti: Çukur'un Timsah Celili'ni tanımak artık imkansız
Show TV'de yayınlandığı döneme damgasını vuran reyting rekortmeni dizi Çukur'da Timsah Celil karakterine hayat veren ancak cinsiyet değiştirerek adını da Meli Bendelli olarak değiştiren Ahmet Melih Yılmaz'ın son halini görenler gözlerine inanamadı.
'Çukur' dizisinde canlandırdığı 'Timsah Celil' karakteriyle tanınan Ahmet Yılmaz cinsiyet değiştirmişti.
1 / 9
Yeni hayatında da Meli Bendeli adını alan oyuncu son haliyle şaşırttı.
2 / 9
2020 yılında Adana Altın Koza Film Festivali'nde 'Umut Veren Genç Erkek Oyuncu Ödülü'ne layık görülmüştü.
3 / 9
Son olarak 'Cam Tavanlar' dizisinde 'Şinasi' karakteriyle izleyici karşısına çıkan oyuncunun eski halinden adeta eser kalmadı.
4 / 9