Onları hatırladınız mı? Son haline bakın

Yahşi Cazibe'de Şeref karakterine yaşının çok çok üstüne bir performansla hayat veren Ali Ege Vurkır büyüdü koskoca bir çocuk oldu ama sevimliliğinden hiçbir şey kaybetmedi. Peki Şeref şimdiler de neler yapıyor, nasıl gözüküyor dersiniz. İşte Yahşi Cazibe'nin Şeref'i Ali Ege Vurkır'ın son hali.

