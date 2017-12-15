Onları hatırladınız mı? Son haline bakın
Yahşi Cazibe'de Şeref karakterine yaşının çok çok üstüne bir performansla hayat veren Ali Ege Vurkır büyüdü koskoca bir çocuk oldu ama sevimliliğinden hiçbir şey kaybetmedi. Peki Şeref şimdiler de neler yapıyor, nasıl gözüküyor dersiniz. İşte Yahşi Cazibe'nin Şeref'i Ali Ege Vurkır'ın son hali.
Yahşi Cazibe dizisinin sevilen, minik karakteri Şeref şimdilerde büyüdü, kocaman bir çocuk oldu.
1 ocak 2005 doğumlu olan Ali Ege Vurkır, dizi çekildiği günlerde henüz 6 yaşında, sevimli mi sevimli bir çocuktu.