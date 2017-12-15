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  3. 15 Aralık 2017 11:10

Onları hatırladınız mı? Son haline bakın

Onları hatırladınız mı? Son haline bakın

Yahşi Cazibe'de Şeref karakterine yaşının çok çok üstüne bir performansla hayat veren Ali Ege Vurkır büyüdü koskoca bir çocuk oldu ama sevimliliğinden hiçbir şey kaybetmedi. Peki Şeref şimdiler de neler yapıyor, nasıl gözüküyor dersiniz. İşte Yahşi Cazibe'nin Şeref'i Ali Ege Vurkır'ın son hali.

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Onları hatırladınız mı? Son haline bakın

Yahşi Cazibe dizisinin sevilen, minik karakteri Şeref şimdilerde büyüdü, kocaman bir çocuk oldu.

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Onları hatırladınız mı? Son haline bakın

1 ocak 2005 doğumlu olan Ali Ege Vurkır, dizi çekildiği günlerde henüz 6 yaşında, sevimli mi sevimli bir çocuktu.

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Onları hatırladınız mı? Son haline bakın

Şimdilerde sadece reklamlarda gördüğümüz Ali Ege Vurkır'ı tanıyamıyoruz bile.

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