OnlyFans güzeli siyasete girdi; kampanyasını finanse etmek için fotoğraflarını satıyor

Perulu politikacı, seçim kampanyasını finanse etmek için ilginç bir yöntem seçti ve OnlyFans hesabından seksi fotoğraflarını satışa çıkardı. Yerel basına konuşan Garcia, “Her zamanki politikadan bıktım ve bir girişimci olarak değişikliği hak ettiğimizi düşünerek böyle bir yol seçtim.” dedi. Garcia, corona virüsü pandemisinden bu yana OnlyFans hesabı bulunduğunu belirtirken, “Bu sayede kısa sürede dikkatleri üzerime çekmeyi başardım” dedi.