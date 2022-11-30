OnlyFans kullanan Merve Taşkın'ın başı dertte
Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, OnlyFans hesabı kullandığı için 12 Ocak'ta hakim karşısına çıkacağını duyurdu.
Yıllar önce yaptığı bakirelik itirafıyla magazin gündemini sarsan sosyal medya fenomeni Merve Taşkın'ın başı OnlyFans hesabı yüzünden dertte.
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Instagram'da 500 bini, Twitter'da ise 80 bini aşkın takipçisi bulunan sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, OnlyFans kullanımı nedeniyle duruşmaya çıkacağını ifade etti.
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Taşkın, bir önceki yıl da Instagram’da paylaştığı Seks Müzesi fotoğrafları nedeniyle müstehcenlik suçundan yargılanmış ve denetime tabi tutulmuştu.
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HAPSE GİREBİLİR
Kendisine gelen mesajı sosyal medyadan paylaşan Taşkın, 12 Ocak günü OnlyFans kullandığı ve Instagram hesabında paylaştığı fotoğraflardan dolayı “müstehcenlik suçu” altında yargılanacağını açıkladı.
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