OnlyFans yıldızı fotoğraf aşkı yüzünden oğlunu kaybetti!

Hayatını kaybeden Chawanakon babası Pongrit Hancharoenpanna, eşi ile evde çekim yaptıkları sırada havuzdan ses geldiğin havuza koştuğunda çocuğunun suda çırpındığın görünce suya atlayıp çocuğu çıkardığını ama artık her şey için çok geç olduğunu söyledi.