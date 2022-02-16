OnlyFans yıldızı fotoğraf aşkı yüzünden oğlunu kaybetti!
Tayland'da OnlyFans yıldızı olan model Wiyada Pontawee, kocasına poz verirken hayatının en büyük acısını yaşadı. Fotoğraf çekimi sırasında havuza düşen 2 yaşındaki oğlu boğularak öldü.
Takma ismi Soda olan 26 yaşındaki model, çekim esnasında kocasının havuzda hareketlilik görmesi üzerine havuza koştu.
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Suyun içinde Soda çocuğunu hareketsiz bir şekilde buldu. Eve çağrılan sağlık ekipleri kalbi duran çocuğa müdahale etti.
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Küçük çocuk hastaneye kaldırıldıktan birkaç saat sonra hayatını kaybetti.
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Hayatını kaybeden Chawanakon babası Pongrit Hancharoenpanna, eşi ile evde çekim yaptıkları sırada havuzdan ses geldiğin havuza koştuğunda çocuğunun suda çırpındığın görünce suya atlayıp çocuğu çıkardığını ama artık her şey için çok geç olduğunu söyledi.
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