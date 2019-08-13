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  3. 13 Ağustos 2019 15:43

Onun uğruna tahtını bırakmıştı ! Şoke eden karar

Kendisinden 24 yaş küçük Rus güzelle evlenip tahtından vazgeçen Malezya Kralı Sultan 5. Muhammed, aldığı kararla gündeme bomba gibi düştü.

Onun uğruna tahtını bırakmıştı ! Şoke eden karar

Kremlin kaynaklarına göre evliliği sebebiyle tahttan feragat eden Malezya Kralı Sultan 5. Muhammed, ailesi tarafından evliliğe daha uygun görülen bir gelin adayı ile evlenmeye hazırlanıyor.

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Onun uğruna tahtını bırakmıştı ! Şoke eden karar

Malezya Kralı Sultan 5. Muhammed'ten boşandığı haberlerini yalanlayan 27 yaşındaki Oksana Voevodina'nın arkadaşları da Rus güzellik kraliçesine boşanma belgesi ulaşmadığı ve Oksana'nın Kralın neden kendisinden soğuduğuna anlam veremediğini söyledi.

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Onun uğruna tahtını bırakmıştı ! Şoke eden karar

Rus medya kuruluşu Komsomolskaya Pravd, Malezya Kraliyet Ailesi'nin, Malezya Kralı Sultan 5. Muhammed'in Oksana ile evliliğine onay vermediğini ve bu sebeple evlilikten birkaç ay sonra Kralın tahttan feragat ettiğini yazdı.

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Onun uğruna tahtını bırakmıştı ! Şoke eden karar

Gazetede yer alan ve Rusya Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırılan habere göre, Malezya Kralı Sultan 5. Muhammed'in 70 yaşındaki annesi Tengku Anis Almarhum Tengku Abdul Hamid ve diğer Malezya sultanları, Krala tahtı bırakması için baskı uyguladı.

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