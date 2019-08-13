Onun uğruna tahtını bırakmıştı ! Şoke eden karar
Kendisinden 24 yaş küçük Rus güzelle evlenip tahtından vazgeçen Malezya Kralı Sultan 5. Muhammed, aldığı kararla gündeme bomba gibi düştü.
Kremlin kaynaklarına göre evliliği sebebiyle tahttan feragat eden Malezya Kralı Sultan 5. Muhammed, ailesi tarafından evliliğe daha uygun görülen bir gelin adayı ile evlenmeye hazırlanıyor.
Malezya Kralı Sultan 5. Muhammed'ten boşandığı haberlerini yalanlayan 27 yaşındaki Oksana Voevodina'nın arkadaşları da Rus güzellik kraliçesine boşanma belgesi ulaşmadığı ve Oksana'nın Kralın neden kendisinden soğuduğuna anlam veremediğini söyledi.
Rus medya kuruluşu Komsomolskaya Pravd, Malezya Kraliyet Ailesi'nin, Malezya Kralı Sultan 5. Muhammed'in Oksana ile evliliğine onay vermediğini ve bu sebeple evlilikten birkaç ay sonra Kralın tahttan feragat ettiğini yazdı.