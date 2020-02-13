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  3. 13 Şubat 2020 14:58

Onur Büyüktopçu'dan olay sözler: Ne pis bir dünyaymış bilseydim girmezdim

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programın konuk olan oyuncu ve sunucu Onur Büyüktopçu, ''Ünlüler dünyası ne kadar pis bir dünyaymış bilseydim girmezdim'' dedi.

Onur Büyüktopçu'dan olay sözler: Ne pis bir dünyaymış bilseydim girmezdim

İşte Onur Büyüktopçu’nun açıklamalarından satır başları…

* Bu ilişkileri ünlüler yaşadığı için ses getiriyor normal hayatta neler yaşanıyor görüyoruz. Sabah programlarında neler neler var görüyoruz. Tabii ünlüler de biraz daha çeki düzen vermeleri gerekir. Ben de beş senedir bu camianın içindeyim. Ben de her tarafa gidiyorum, kız arkadaşlarımla erkek arkadaşlarımla… Ben olduğum gibiyim kız arkadaşımla çekildiği fotoğrafları hikayeme de koyuyorum. Hiçbir zaman da ‘sevgili’ diye haber çıkmıyor. Ben başka kafalarda bir adamım.

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Onur Büyüktopçu'dan olay sözler: Ne pis bir dünyaymış bilseydim girmezdim

BEN DE İHANETE UĞRADIM
* İhanete uğradım. Sevgili olarak değil, çok değer verdiğim arkadaşlarımın arkamdan bir laf bile söylemesi yüzüme gülüp arkamdan konuşması bu bile ihanettir. Bu olay bizim camiada çok.

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Onur Büyüktopçu'dan olay sözler: Ne pis bir dünyaymış bilseydim girmezdim

* Biraz da insan ilişkileriyle ilgi bir şey… Bu yüzden ben biraz daha mesafeli oldum insanlara karşı. Hele ki ünlü olduktan sonra insanlar açığını yakalama peşindeki… Giydiğin kıyafet, takıldığın insanlar gittiğin mekanlar ne olursa olsun ünlülerin biraz daha çeki düzen vermesi gerekir. İki-üç senedir arkamdan neler çevrildiğini çok duydum.

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Onur Büyüktopçu'dan olay sözler: Ne pis bir dünyaymış bilseydim girmezdim

* Benimle tanışan, görüşen sonra yapımcıma gidip ‘Onur’un elinden al bu işi, bana ver’ diyen bir sürü insan da var, yok değil. Benim kulağıma geliyor bunlar ama ben susmayı tercih ediyorum. Herkesin ayıbı kendine!

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