Onur Büyüktopçu'dan olay sözler: Ne pis bir dünyaymış bilseydim girmezdim
Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programın konuk olan oyuncu ve sunucu Onur Büyüktopçu, ''Ünlüler dünyası ne kadar pis bir dünyaymış bilseydim girmezdim'' dedi.
İşte Onur Büyüktopçu’nun açıklamalarından satır başları…
* Bu ilişkileri ünlüler yaşadığı için ses getiriyor normal hayatta neler yaşanıyor görüyoruz. Sabah programlarında neler neler var görüyoruz. Tabii ünlüler de biraz daha çeki düzen vermeleri gerekir. Ben de beş senedir bu camianın içindeyim. Ben de her tarafa gidiyorum, kız arkadaşlarımla erkek arkadaşlarımla… Ben olduğum gibiyim kız arkadaşımla çekildiği fotoğrafları hikayeme de koyuyorum. Hiçbir zaman da ‘sevgili’ diye haber çıkmıyor. Ben başka kafalarda bir adamım.
BEN DE İHANETE UĞRADIM
* İhanete uğradım. Sevgili olarak değil, çok değer verdiğim arkadaşlarımın arkamdan bir laf bile söylemesi yüzüme gülüp arkamdan konuşması bu bile ihanettir. Bu olay bizim camiada çok.
* Biraz da insan ilişkileriyle ilgi bir şey… Bu yüzden ben biraz daha mesafeli oldum insanlara karşı. Hele ki ünlü olduktan sonra insanlar açığını yakalama peşindeki… Giydiğin kıyafet, takıldığın insanlar gittiğin mekanlar ne olursa olsun ünlülerin biraz daha çeki düzen vermesi gerekir. İki-üç senedir arkamdan neler çevrildiğini çok duydum.