Onur Büyüktopçu’dan samimi itiraflar: Tuvalet temizledim
'Çarkıfelek' programının sunucusu olarak ekrana gelen Onur Büyüktopçu, Saba Tümer'in Instagram'daki canlı yayınında samimi açıklamalarda bulundu. 22 yaşında eğitim için İngiltere'ye giden ünlü sunucu, yıllarca tuvalet temizleyerek kendisine baktığını itiraf etti.
'Çarkıfelek' programının sunucusu olarak ekrana gelen Onur Büyüktopçu, Saba Tümer'in Instagram'daki canlı yayınında samimi açıklamalarda bulundu. 22 yaşında eğitim için İngiltere'ye giden ünlü sunucu, yıllarca tuvalet temizleyerek kendisine baktığını itiraf etti. Çarkıfelek yarışmasını sunmanın çocukluk hayallerinde yarışmayı sunmak olduğunu söyleyen Büyüktopçu "Benim hayalimdi bu. Hiç abartı değil, 1992 yılı Tarık Tarcan sunuyordu, anneannem beni Tarık Tarcan diye severdi. Kendimi o yıllarda 'Çarkıfelek' sunarken hayal ettim" dedi.
İşte Onur Büyüktopçu'nun açıklamaları; Son dönemde toplum olarak merhametsiz olduğumuzu anlatıp, bu salgın dönemin tokat olarak uyarıcı olduğunu söyleyen oyuncu, sanat camiasıyla ilgili olarak da ilginç tespitlerde bulundu.
'BU DA BİZE TOKAT OLDU' Dost bildiği kişilerin arkasından iş çevirdiğini anlatan oyuncu, "Ekranda olduğun kadar varsın ama arkadaş dediğim dost bildiğin, yüzüne gülüp arkadan çok konuşan insan var."