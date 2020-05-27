Onur Büyüktopçu’dan samimi itiraflar: Tuvalet temizledim

'Çarkıfelek' programının sunucusu olarak ekrana gelen Onur Büyüktopçu, Saba Tümer'in Instagram'daki canlı yayınında samimi açıklamalarda bulundu. 22 yaşında eğitim için İngiltere'ye giden ünlü sunucu, yıllarca tuvalet temizleyerek kendisine baktığını itiraf etti. Çarkıfelek yarışmasını sunmanın çocukluk hayallerinde yarışmayı sunmak olduğunu söyleyen Büyüktopçu "Benim hayalimdi bu. Hiç abartı değil, 1992 yılı Tarık Tarcan sunuyordu, anneannem beni Tarık Tarcan diye severdi. Kendimi o yıllarda 'Çarkıfelek' sunarken hayal ettim" dedi.