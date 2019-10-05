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  3. 05 Ekim 2019 13:31

Onur Ünlü'den ilginç itiraf: Yaş farkını gazetelerden öğrendim

Kendisinden 19 yaş küçük oyuncu Hazar Ergüçlü ile bir süredir aşk yaşamasıyla olay olan Onur Ünlü, ilişkisi hakkında sessizliğini bozdu.

Onur Ünlü'den ilginç itiraf: Yaş farkını gazetelerden öğrendim

Kendisinden 19 yaş küçük oyuncu Hazar Ergüçlü ile aşk yaşayan ve yaş farkı nedenyle sık sık eleştiri oklarının hedefi olan Onur Ünlü sessizliğini bozdu.Posta'dan Oya Çınar'ın sorularını yanıtlayan Onur Ünlü, samimi açıklamalar yaptı.

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Onur Ünlü'den ilginç itiraf: Yaş farkını gazetelerden öğrendim

* Hazar’la birlikte olmaktan gurur duyuyorum. Hayatımda kendimle ilgili gurur duyduğum şeylerin başında geliyor. Hatta belki de birinci sırada. O yüzden anlam veremiyorum bu yorumlara.

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Onur Ünlü'den ilginç itiraf: Yaş farkını gazetelerden öğrendim

* Kimin ne dediğiyle ilgilenmiyorum. Hazar çok acayip bir kadın. Beni başından beri çok etkiledi ve etkilemeye devam ediyor.

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Onur Ünlü'den ilginç itiraf: Yaş farkını gazetelerden öğrendim

* Hazar ile beraberken her gün yeni bir sürprizle karşılaşıyorum ve bu benim en önem verdiğim konulardan biri. Bir şeyin bitmemesiyle çok ilgileniyorum. Ve görünen o ki Hazar bitecek gibi değil!

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