Onur Ünlü'den ilginç itiraf: Yaş farkını gazetelerden öğrendim
Kendisinden 19 yaş küçük oyuncu Hazar Ergüçlü ile bir süredir aşk yaşamasıyla olay olan Onur Ünlü, ilişkisi hakkında sessizliğini bozdu.
Kendisinden 19 yaş küçük oyuncu Hazar Ergüçlü ile aşk yaşayan ve yaş farkı nedenyle sık sık eleştiri oklarının hedefi olan Onur Ünlü sessizliğini bozdu.Posta'dan Oya Çınar'ın sorularını yanıtlayan Onur Ünlü, samimi açıklamalar yaptı.
* Hazar’la birlikte olmaktan gurur duyuyorum. Hayatımda kendimle ilgili gurur duyduğum şeylerin başında geliyor. Hatta belki de birinci sırada. O yüzden anlam veremiyorum bu yorumlara.
* Kimin ne dediğiyle ilgilenmiyorum. Hazar çok acayip bir kadın. Beni başından beri çok etkiledi ve etkilemeye devam ediyor.