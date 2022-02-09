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  4. Orduda skandal! Savaş pilotunun OnlyFans hesabı ifşa oldu

Orduda skandal! Savaş pilotunun OnlyFans hesabı ifşa oldu

Brezilya Hava Kuvvetleri’nde Teğmen olarak 10 yıldan fazla bir süredir görev alan Acassia Marina Jorge Diniz, meslektaşları tarafından OnlyFans hesabının keşfedilmesi üzerine ordudaki görevinden istifa etmek zorunda kaldı.

Orduda skandal! Savaş pilotunun OnlyFans hesabı ifşa oldu - Resim: 1

Eski Hava Kuvvetleri Teğmen Acassia Marina Jorge Diniz, hayatını tehlikeye atmadan hayatını kazanmaya karar vermeden önce 10 yılını orduda geçirdi.

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Orduda skandal! Savaş pilotunun OnlyFans hesabı ifşa oldu - Resim: 2

Yerel medya organları, Diniz'in üstlerinin OnlyFans hesabını keşfettikten ve üniformalı bir asker için uygunsuz bulduğundan sonra askeri görevinden kovulduğunu iddia etti.

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Orduda skandal! Savaş pilotunun OnlyFans hesabı ifşa oldu - Resim: 3

Genç kadın 7 Mayıs 2021'de Brezilya Hava Kuvvetleri'nden (FAB) istifa etti ve o zamandan beri ücretsiz yedek listesine alındığı bildirildi.

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Orduda skandal! Savaş pilotunun OnlyFans hesabı ifşa oldu - Resim: 4

Caca Diniz sosyal medya adıyla paylaşımlar yapan fenomen isim OnlyFans hesabından seksi fotoğraflarını yayınlayarak bunları aboneleri için satıyor.

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