Orduda skandal! Savaş pilotunun OnlyFans hesabı ifşa oldu
Brezilya Hava Kuvvetleri’nde Teğmen olarak 10 yıldan fazla bir süredir görev alan Acassia Marina Jorge Diniz, meslektaşları tarafından OnlyFans hesabının keşfedilmesi üzerine ordudaki görevinden istifa etmek zorunda kaldı.
Eski Hava Kuvvetleri Teğmen Acassia Marina Jorge Diniz, hayatını tehlikeye atmadan hayatını kazanmaya karar vermeden önce 10 yılını orduda geçirdi.
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Yerel medya organları, Diniz'in üstlerinin OnlyFans hesabını keşfettikten ve üniformalı bir asker için uygunsuz bulduğundan sonra askeri görevinden kovulduğunu iddia etti.
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Genç kadın 7 Mayıs 2021'de Brezilya Hava Kuvvetleri'nden (FAB) istifa etti ve o zamandan beri ücretsiz yedek listesine alındığı bildirildi.
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Caca Diniz sosyal medya adıyla paylaşımlar yapan fenomen isim OnlyFans hesabından seksi fotoğraflarını yayınlayarak bunları aboneleri için satıyor.
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