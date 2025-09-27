Organize İşler Karun Hazinesi kadrosunda sürpriz değişiklik: Burcu Özberk kadrodan çıkarıldı
“Organize İşler Karun Hazinesi” dizisinin set hazırlıkları sürerken dizide Ceylan karakterine hayat vereceği açıklanan Burcu Özberk kadrodan çıkarıldığını duyurdu. Dizide Ceylan karakteri için ise Ezgi Mola ile anlaşıldı...dizide şaşırtan bir gelişme yaşandı.
Netflix’in yeni dizisi “Organize İşler Karun Hazinesi”, güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Senaryosunu Yılmaz Erdoğan’ın kaleme aldığı ve yönetmenliğini üstlendiği yapımın çekimleri, 25 Eylül’de başlayacak. Diziyi, Şenol Sönmez yönetecek ve proje BKM Film imzası taşıyacak.
Daha önce Demet Akbağ, Kıvanç Tatlıtuğ, Uraz Kaygılaroğlu, Selim Bayraktar, Bensu Soral, Atakan Çelik, Burcu Özberk, Rıza Kocaoğlu ve Ekin Türkmen gibi isimlerin kadroda yer aldığı açıklanmıştı. Ancak sürpriz bir gelişme ile Burcu Özberk'in kadrodan çıkarıldığı öğrenildi. Burcu Özberk yaptığı açıklamada Erdoğan’ın eski kadroyla yoluna devam etme kararı aldığını açıkladı.
Organize İşler serinin “Sazan Sarmalı” bölümünde Yılmaz Erdoğan'ın hayat verdiği Asım Noyan’ın partneri Lerzan’a hayat veren Ezgi Mola dizi versiyonu için anlaştı.