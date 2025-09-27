Organize İşler Karun Hazinesi kadrosunda sürpriz değişiklik: Burcu Özberk kadrodan çıkarıldı

Daha önce Demet Akbağ, Kıvanç Tatlıtuğ, Uraz Kaygılaroğlu, Selim Bayraktar, Bensu Soral, Atakan Çelik, Burcu Özberk, Rıza Kocaoğlu ve Ekin Türkmen gibi isimlerin kadroda yer aldığı açıklanmıştı. Ancak sürpriz bir gelişme ile Burcu Özberk'in kadrodan çıkarıldığı öğrenildi. Burcu Özberk yaptığı açıklamada Erdoğan’ın eski kadroyla yoluna devam etme kararı aldığını açıkladı.