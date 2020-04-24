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  3. 24 Nisan 2020 16:01

Orhan Gencebay savcılığa suç duyurusunda bulundu!

Usta sanatçı Orhan Gencebay, rahatsızlandığı dönemde kendisi hakkında sosyal medyada hakarette bulunan kişiyi affetmedi. Gencebay o kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Orhan Gencebay savcılığa suç duyurusunda bulundu!

Şarkıcı Orhan Gencebay, geçtiğimiz yıllarda rahatsızlanıp, hastaneye kaldırıldığı dönemde sosyal medyadan hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan kişiler hakkında harekete geçti. Savcılığa gidip suç duyurusunda bulanan Gencebay, hakkında hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan birden fazla kullanıcıyı savcılığa ihbar etti.  

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Orhan Gencebay savcılığa suç duyurusunda bulundu!

"İtibarım zedelendi": Günaydın'da yer alan habere göre, Gencebay'ın şikâyeti sonrası olayla ilgili, savcılık harekete geçti ve soruşturma başlatıldı. Gencebay savcılığa sunduğu şikayet dilekçesinde, geçirmiş olduğu bir rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldığını ve birkaç günlük tedavi gördüğünü belirtti.  

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Orhan Gencebay savcılığa suç duyurusunda bulundu!

Bu süre zarfında sosyal medya sitelerinde şahsı hakkında bir takım kişilerin hakaret içerikli paylaşımlarda bulunarak itibarı ve saygınlığına leke düşürüldüğüne dikkat çekti.

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Orhan Gencebay savcılığa suç duyurusunda bulundu!

Savcılık tarafından bir sosyal medya kullanıcısı tespit edilirken, genç kadın verdiği ifadesinde söz konusu mesajı yanlışlıkla yayınladığını anlattı. 

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