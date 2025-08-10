Orhan Gencebay'ın 81 yaşındaki eşi Sevim Emre'nin son halini görenleri inanamadı
Usta sanatçı Orhan Gencebay'ın 47 yıllık eşi Sevim Emre'nin Bodrum tatilinden yaptığı paylaşım herkesi şaşırttı. Çünkü şimdilerde 81 yaşında olan Sevim Emre fotoğrafa 18 yaşında bir genç kıza benziyordu.
Arabesk sanatçısı Orhan Gencebay'ın 1978 yılında nikah masasına oturduğu hayat arkadaşı Sevim Emre sosyal medyada yayınladığı fotoğraflarla olay oldu.
Şimdilerde 81 yaşında olan Sevim Emre paylaştığı fotoğraflarda ise yaşının tam tersi bir yaştaymış gibi gözüküyor.
İlerleyen yaşına rağmen hem estetik dokunuşlarla hem de sosyal medya filtreleriyle kendini gençleştiren Sevim Emre'yi görenler gözlerine inanamadı.
Daha önce "Çok az filtre kullanıyorum. Çok kullanmıyorum. Sadece bir program kullanıyorum" diyen Sevim Emre tatil pozlarıyla olay oldu.
