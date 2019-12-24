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  3. 24 Aralık 2019 15:25

Ortalığı karıştıran görüntü ! ''Michael Jackson geri döndü''

Efsane şarkıcı Michael Jackson'ın hayranları, Jackson'a inanılmaz derecede benzeyen Sergio Corte'ye DNA yaptırması konusunda baskı yapıyor.

Ortalığı karıştıran görüntü ! ''Michael Jackson geri döndü''

Pop'un Kralı Michael Jackson 2009 yılında ABD'nin Los Angeles kentindeki evinde ölü bulunmuştu.

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Ortalığı karıştıran görüntü ! ''Michael Jackson geri döndü''

Ünlü şarkıcının, doktoru Conrad Murray gözetiminde aşırı dozda propofol aldığı ve bu sebeple kalp krizi geçirdiği belirtilmişti.

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Ortalığı karıştıran görüntü ! ''Michael Jackson geri döndü''

Kendisini Pop'un Kralı Michael Jackson'ın taklitçisi olarak tanıtan Sergio Cortes'in paylaşımı büyük bir tartışmayı da beraberinde getirdi.

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Ortalığı karıştıran görüntü ! ''Michael Jackson geri döndü''

İspanyol müzisyen Sergio Cortes aslında Michael Jackson mı değil mi?

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