Ortalığı karıştıran görüntü ! ''Michael Jackson geri döndü''
Efsane şarkıcı Michael Jackson'ın hayranları, Jackson'a inanılmaz derecede benzeyen Sergio Corte'ye DNA yaptırması konusunda baskı yapıyor.
Pop'un Kralı Michael Jackson 2009 yılında ABD'nin Los Angeles kentindeki evinde ölü bulunmuştu.
Ünlü şarkıcının, doktoru Conrad Murray gözetiminde aşırı dozda propofol aldığı ve bu sebeple kalp krizi geçirdiği belirtilmişti.
Kendisini Pop'un Kralı Michael Jackson'ın taklitçisi olarak tanıtan Sergio Cortes'in paylaşımı büyük bir tartışmayı da beraberinde getirdi.