  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 31 Ocak 2021 23:00

Oryantal Didem Kınalı'dan Bülent Serttaş’a çok sert çıkış

İbo Show'a katılan Bülent Serttaş'ın oryantal Didem'in dans ettiği sırada gözlerini başka yöne çevirmeye çalışması sosyal medyada esprilere neden olmuştu.

Oryantal Didem Kınalı'dan Bülent Serttaş’a çok sert çıkış

İbrahim Tatlıses'in sunumuyla dokuz yıl aradan sonra ekranlarda fırtınalar estiren İbo Show'da dün akşam Didem Kınalı'nın dans şovu ekranlara kilitledi. 

1/ 32
Oryantal Didem Kınalı'dan Bülent Serttaş’a çok sert çıkış

Muteşem dansı, kıvrak hareketleriyle izleyenlere keyifli anlar yaşatan Didem Kınalı'nın olağanüstü dansında dikkat çeken başka bir detay vardı daha vardı.  

2/ 32
Oryantal Didem Kınalı'dan Bülent Serttaş’a çok sert çıkış

Program konuklarından Bülent Serttaş'ın Didem'in dans ettiği sırada gözlerini başka yöne çevirmeye çalışması bir çok sosyal medya kullanıcısının radarına girdi. 

3/ 32
Oryantal Didem Kınalı'dan Bülent Serttaş’a çok sert çıkış

Hal böyle olunca sosyal medya kullanıcıları tweetleri bir biri ardına sıraladı. 

4/ 32
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM