Oryantal Didem Kınalı'dan Bülent Serttaş’a çok sert çıkış
İbo Show'a katılan Bülent Serttaş'ın oryantal Didem'in dans ettiği sırada gözlerini başka yöne çevirmeye çalışması sosyal medyada esprilere neden olmuştu.
İbrahim Tatlıses'in sunumuyla dokuz yıl aradan sonra ekranlarda fırtınalar estiren İbo Show'da dün akşam Didem Kınalı'nın dans şovu ekranlara kilitledi.
Muteşem dansı, kıvrak hareketleriyle izleyenlere keyifli anlar yaşatan Didem Kınalı'nın olağanüstü dansında dikkat çeken başka bir detay vardı daha vardı.
Program konuklarından Bülent Serttaş'ın Didem'in dans ettiği sırada gözlerini başka yöne çevirmeye çalışması bir çok sosyal medya kullanıcısının radarına girdi.