Oryantal Didem'den taciz itirafı: Göğsümü tutmak istedi, eline çoraplar geldi
Son günlerde Bülent Serttaş ile yaşadığı polemikle gündeme gelen oryantal Didem Kınalı, samimi açıklamalarda bulundu. 11 yaşında mesleğe başladığını belirten Didem, yaşadığı taciz olaylarını da anlattı.
Yıllar önce İbo Show'da kıvrak dansıyla tanıdık Oryantal Didem'i. Yoksul bir aileden gelen oryantal Didem Kınalı'nın hayatı filmlere konu olacak türden. Bugünlere gelebilmek için zorlu yollardan geçen Didem neler yaşamamış ki. İşte Hürriyet'e konuşan Didem Kınalı'nın kariyeri, ailesi ve özel hayatıyla ilgili açıklamalarından önemli bazı satır başları.
Bülent Serttaş'ın sen dans ederken başını başka tarafa çevirmesi olay oldu. Ne hissettin o an?
"Gerçekten hiç fark etmedim. Sosyal medyada gündem olunca yeniden izledim ve gördüm."
"O an fark etseydin tepkin nasıl olurdu?"
"Dururdum, 'Hayırdır, ne yaptım sana' derdim. Sonra düşündüm ve aklıma bir sene önceki olay geldi. Bir düğünde sahneye çıkacaktım. "25 dakikalık şovun süresi çok fazla, 15 dakika yapalım" dediler, "Tamam" dedim. Ama sekizinci dakikada müzik durdu."
"Neden?"
"Bülent Bey istedi" dendi. Az dakikası kalmış, o şarkı söyleyecekmiş. Ben de bağırdım çağırdım. Ama mekanı polise şikayet ettiğim doğru değil. Zaten bu başıma ilk defa gelmiyor. Nedense solistler daha çok şarkı okuyabilmek için benim sahnemi yemek istiyor. Bülent Bey'le sonra hiç karşılaşmamıştık. Bana biraz haber olmak için yapılmış gibi geliyor, bilmiyorum."