Oscar ödüllü oyuncudan olay açıklama: Çıplak vücuduma bakabilirsiniz
Oscar ödüllü oyuncu Jennifer Lawrence, “Herkes benim iznim olmadan çıplak vücuduma bakabilir” açıklamalarıyla gündem oldu.
Cooke Maroney ile evli olan ve ilk bebeğini kucağına almak için gün sayan ünlü aktris Jennifer Lawrence, 2014'te yaşadığı 'hack' skandalı sonrası yaşadıklarını anlattı.
1 / 20
ÇIPLAK FOTOĞRAFLARI İFŞA OLMUŞTU...
O dönem Lawrence'ın yanı sıra; Rihanna, Kate Upton, Kim Kardashian, Selena Gomez, Cara Delevingne gibi birçok ismin telefonlarına yapılan saldırıda ünlü isimlerin çıplak fotoğrafları yayınlanmıştı.
2 / 20
"TRAVMAM SONSUZA KADAR SÜRECEK"
Vanity Fair'e konuşan Lawrence, "Günün herhangi bir saatinde herkes benim iznim olmadan çıplak vücuduma bakabilir.
3 / 20
Benim travmam sonsuza kadar var olacak!" ifadelerini kullandı.
4 / 20