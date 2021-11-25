Oscar ödüllü oyuncudan olay açıklama: Çıplak vücuduma bakabilirsiniz

ÇIPLAK FOTOĞRAFLARI İFŞA OLMUŞTU...

O dönem Lawrence'ın yanı sıra; Rihanna, Kate Upton, Kim Kardashian, Selena Gomez, Cara Delevingne gibi birçok ismin telefonlarına yapılan saldırıda ünlü isimlerin çıplak fotoğrafları yayınlanmıştı.