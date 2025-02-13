Oscar ödüllü ünlü yönetmen Christopher Nolan Türkiye'de set kuruyor: İşte seçtiği mekan
Oscar ödüllü Oppenheimer filminin yönetmeni Christopher Nolan, yeni filminin bir bölümünü Ordu'nun Perşembe ilçesindeki Yason Burnu'nda çekecek.
2024'te 7 dalda Oscar ödülü kazanan 'Oppenheimer' filminin Yönetmeni Christopher Edward Nolan (55), 2026 yılında gösterime çıkaracağı yeni filmi 'The Odyssey'nın bir bölümünü Türkiye'de çekecek. Nolan’ın, çekim yeri olarak ise Perşembe ilçesinde bulunan Yason Burnu Yarımadası’nı tercih ettiği öğrenildi.
Christopher Nolan Art & Updates isimli sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Yason Burnu Yarım Adası ve ünlü yönetmenin fotoğrafı paylaşılarak, "Christopher Nolan'ın bir sonraki filmi 'The Odyssey' için bazı sahneler, Türkiye'nin Ordu ilinin Perşembe ilçesinde bulunan Yason Burnu'nda çekilecek" ifadelerine yer verildi.
Filmin kadrosu Hollywood yıldızlarından oluşuyor
Filmin kadrosunda Charlize Theron, Tom Holland, Matt Damon, Zendaya, Anne Hathaway ve Robert Pattinson gibi Hollywood yıldızları bulunurken, filmin konusunun ise Truva Savaşı'ndan sonra Odysseus'un tehlikeli yolculuğunu ve eşi Penelope ile yeniden bir araya gelmesini konu ettiği öğrenildi.
Ünlü yönetmenin dünyaca bilinen bazı filmleri
Ünlü yönetmenin dünyaca bilinen bazı filmleri ise şu şekilde:
"Batman serisinin bazıları, Yıldızlararası, Prestij, Başlangıç, Dunkirk, Oppenheimer, Akıl Defteri, Tenet, Süper Man Çelik Adam, Memento."