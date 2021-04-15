Osman Bey Dündar Bey’in cezasını kesti

Obadaki hainlerden kurtulan Osman Bey, Nikola'nın Söğüt'ü işgal etmesine engel olmak için Papa'nın ajanları Süleyman ve Melik'ten faydalandı. Melik'i Söğüt'e gönderen ve dükkanı ziyaret eden Helen sayesinde saldırının vaktini öğrenen Osman Bey, gaza için Umur Bey'e de çağrıda bulundu. Osman Bey, çağrısına karşılık veren Malhun Hatun'a kritik bir görev verdi ve ticaret kafilesi ile İnegöl Kalesi'ne gittiğinde Nikola'nın elindeki 'uçan ateş'i ele geçirmesini istedi.