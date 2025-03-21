Osman Sınav'ın ölmeden önceki isteği ortaya çıktı
Dün 69 yaşında hayatını kaybeden Türkiye'nin ünlü yönetmen ve yapımcısı Osman Sınav'ın ölmeden önceki son isteği ortaya çıktı.
Bir süredir kanserle mücadele eden Deli Yürek, Ekmek Teknesi, Kurtlar Vadisi, Sakarya Fırat ve Sen Anlat Karadeniz gibi birçok yapımla iz bırakan Osman Sınav dün hayatını kaybetmişti.
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Osman Sınav'ın daha önce verdiği röportaj ortaya çıktı. "Bu aralar nasıl bir hayal kuruyorsunuz" şeklindeki soruya cevap veren Osman Sınav, "Eva Green ile bir film çekmenin hayalini kuruyorum" demişti.
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Osman Sınav'ın hayali, senaryosunu Elif Şafak ile birlikte yazdığı 'Suret-i Aşk'ta ünlü Fransız oyuncu Eva Green'in de rol almasıydı.
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Film, 2010 İstanbul Kültür Başkenti Projesi kapsamında çekilecekti. Senaryo, ajansı aracılığıyla Green'e gönderildi.
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