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  3. 08 Nisan 2019 00:48

2019 Filipinler Güzeli adayları basına tanıtıldı

2019 Filipinler Güzeli unvanı için ülkenin dört bir yanından 40 güzel yarışacak

2019 Filipinler Güzeli adayları basına tanıtıldı

Filipinler’in Quezon kentinde 2019 Filipinler Güzeli Yarışması’nın katılımcıları basına tanıtıldı.

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2019 Filipinler Güzeli adayları basına tanıtıldı

Ülkenin dört bir yanından gelen 40 güzel, Quezon’daki bir otelde havuz başında fotoğraf çekimine katıldı.

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2019 Filipinler Güzeli adayları basına tanıtıldı

Yarışmayı kazanacak güzel, Filipinler Güzeli 2019 unvanı ve kraliçe tacının yanısıra gelecek aylarda düzenlenecek Kainat Güzeli Yarışması’nda ülkesini temsil etme hakkını elde edecek.

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2019 Filipinler Güzeli adayları basına tanıtıldı

Renkli görüntülere sahne olan tanıtımdan kareler, Sputnik’in galerisinde.

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