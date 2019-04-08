2019 Filipinler Güzeli adayları basına tanıtıldı
2019 Filipinler Güzeli unvanı için ülkenin dört bir yanından 40 güzel yarışacak
Filipinler’in Quezon kentinde 2019 Filipinler Güzeli Yarışması’nın katılımcıları basına tanıtıldı.
Ülkenin dört bir yanından gelen 40 güzel, Quezon’daki bir otelde havuz başında fotoğraf çekimine katıldı.
Yarışmayı kazanacak güzel, Filipinler Güzeli 2019 unvanı ve kraliçe tacının yanısıra gelecek aylarda düzenlenecek Kainat Güzeli Yarışması’nda ülkesini temsil etme hakkını elde edecek.