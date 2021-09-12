Oya Unustası ile Ahmet Tansu Taşanlar evlendi
Hercai dizisinin sevilen oyuncularından Oya Unustası ile Ahmet Tansu Taşanlar, nikah masasına oturdu. Çiftin düğününe ünlü isimler akın etti.
Uzun zamandır birlikte olan Oya Unustası ile Ahmet Tansu Taşanlar dünyaevine girdi. Ünlü oyuncuların Ankara'da gerçekleşen düğününde renkli anlar yaşandı.
Çiftin nikah şahitliklerini, oyuncu Engin Akyürek ile müzisyen Toygar Işıklı üstlendi. Işıklı daha sonra sahneye çıkarak sevilen şarkılarını söyledi.
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Arkadaşlarının düğününde oldukça eğlenen Engin Akyürek de sık sık sahneye çıkarak oynadı.
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Ebru Şahin ile Cedi Osman çifti de düğüne katılanlar arasındaydı.
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Düğünden sonra duygularını sosyal medyadan getiren ünlü çift teşekkür mesajı paylaştı.
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