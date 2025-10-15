Öykü Çelik, Alaattin Çakıcı'nın gelini oluyor!
Bundan 10 yıl önce iş insanı Ahmet Murat Çakan ile nikah masasına oturarak ilk evliliğini yapan ancak mutluluğu 15 ay süren güzel oyuncu Öykü Çelik, yaklaşık 3 yıldır aşk yaşadığı Alaattin Çakıcı'nın oğlu Ali Çakıcı ile hayatını birleştirmeye karar verdi.
Rol aldığı dizilerle şöhreti yakalayan ve 2021'de katıldığı Survivor yarışmasıyla ününe ün katan Öykü Çelik sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
