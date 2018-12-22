Öykü Çelik Diriliş Ertuğrul'da

İLKER AKSUM



Dizide Yunan komutanı rolüne hayat veren İlker Aksum, geçen sezon yine aynı yapım şirketinin TRT için hazırladığı Mehmetçik Kûtül Amare adlı dönem dizisinin kadrosunda yer almıştı. Canlandırdığı Cox karakterindeki performansıyla beğeni toplayan ödüllü oyuncu, bu sezon ise Diriliş Ertuğrul'da seyirci karşısına çıkıyor.