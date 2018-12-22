Öykü Çelik Diriliş Ertuğrul'da
Diriliş Ertuğrul'un kadrosuna ünlü oyuncu Öykü Çelik dahil oldu. İşte dizinin oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler...
Başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Cengiz Coşkun, Hülya Darcan gibi ünlü isimlerin yer aldığı TRT'nin sevilen dizisi Diriliş Eruğrul'un kadrosuna Öykü Çelik katıldı.
Önümüzdeki günlerde izleyicisiyle buluşacak Çelik'in hangi karakteri canlandıracağı henüz bilinmiyor.
Birçok dizi ve filmde rol alan Öykü Çelik en son Savaşçı dizisinde 'Astsubay Üstçavuş Yeter Alayunt' karakterini canlandırmıştı.
İLKER AKSUM
Dizide Yunan komutanı rolüne hayat veren İlker Aksum, geçen sezon yine aynı yapım şirketinin TRT için hazırladığı Mehmetçik Kûtül Amare adlı dönem dizisinin kadrosunda yer almıştı. Canlandırdığı Cox karakterindeki performansıyla beğeni toplayan ödüllü oyuncu, bu sezon ise Diriliş Ertuğrul'da seyirci karşısına çıkıyor.