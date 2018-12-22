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  3. 22 Aralık 2018 12:45

Öykü Çelik Diriliş Ertuğrul'da

Diriliş Ertuğrul'un kadrosuna ünlü oyuncu Öykü Çelik dahil oldu. İşte dizinin oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler...

Öykü Çelik Diriliş Ertuğrul'da

Başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Cengiz Coşkun, Hülya Darcan gibi ünlü isimlerin yer aldığı TRT'nin sevilen dizisi Diriliş Eruğrul'un kadrosuna Öykü Çelik katıldı.

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Öykü Çelik Diriliş Ertuğrul'da

Önümüzdeki günlerde izleyicisiyle buluşacak Çelik'in hangi karakteri canlandıracağı henüz bilinmiyor.

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Öykü Çelik Diriliş Ertuğrul'da

Birçok dizi ve filmde rol alan Öykü Çelik en son Savaşçı dizisinde 'Astsubay Üstçavuş Yeter Alayunt' karakterini canlandırmıştı.

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Öykü Çelik Diriliş Ertuğrul'da

İLKER AKSUM

Dizide Yunan komutanı rolüne hayat veren İlker Aksum, geçen sezon yine aynı yapım şirketinin TRT için hazırladığı Mehmetçik Kûtül Amare adlı dönem dizisinin kadrosunda yer almıştı. Canlandırdığı Cox karakterindeki performansıyla beğeni toplayan ödüllü oyuncu, bu sezon ise Diriliş Ertuğrul'da seyirci karşısına çıkıyor.

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