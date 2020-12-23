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  3. 23 Aralık 2020 09:44

Öykü Çelik: Tehdit asla kabul edilemez

Ünlü oyuncu Öykü Çelik önceki gün Bebek'te görüntülendi. Muhabirlerle sohbet eden Çelik, ''Spordan çıktım, Survivor'a hazırlanıyorum'' dedi.

Öykü Çelik: Tehdit asla kabul edilemez

Öykü Çelik geçen cuma sevgilisi İsmail Berhan’ın evinden ayrılırken görüntülenmiş, ikili evden çıkmadan önce Berhan’ın şoförü muhabirleri tehdit etmişti.

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Öykü Çelik: Tehdit asla kabul edilemez

Hürriyet'ten Sayit Durmaz'ın haberine göre ünlü oyuncu, olay hatırlatılınca basın mensuplarından özür diledi. “Böyle bir şey olduysa özür dilerim. Tehdit asla kabul edilemez” diyen Çelik, şöyle konuştu:

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Öykü Çelik: Tehdit asla kabul edilemez

“Bizim böyle bir şeyden haberimiz yoktu. Haberler çıkınca Berhan araştırdı. İşten ayrılmış biri vardı, acaba o mu diye düşündük. Beni 15 yıldır tanıyorsunuz. Asla çalışan insanlara karşı böyle bir tavırda bulunmam. Hiçbir zaman saygısızlık etmem, Berhan da etmez. Ama o arkadaş bulunacak.”

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Öykü Çelik: Tehdit asla kabul edilemez

Yanlış anlaşıldım“Ben Karadenizliyim. Mini etek giymiş kızla benim kültürüm aynı mı?” sözleriyle uzun süre gündemden düşmeyen Öykü Çelik, yanlış anlaşıldığını söyledi: “Gerçekten yanlış anlaşıldım. Ben ‘Ergenliğim sert geçti, erkek gibiydim, prenses gibi yetiştirilmedim’ demek istedim.”

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