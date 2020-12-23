Öykü Çelik: Tehdit asla kabul edilemez
Ünlü oyuncu Öykü Çelik önceki gün Bebek'te görüntülendi. Muhabirlerle sohbet eden Çelik, ''Spordan çıktım, Survivor'a hazırlanıyorum'' dedi.
Öykü Çelik geçen cuma sevgilisi İsmail Berhan’ın evinden ayrılırken görüntülenmiş, ikili evden çıkmadan önce Berhan’ın şoförü muhabirleri tehdit etmişti.
Hürriyet'ten Sayit Durmaz'ın haberine göre ünlü oyuncu, olay hatırlatılınca basın mensuplarından özür diledi. “Böyle bir şey olduysa özür dilerim. Tehdit asla kabul edilemez” diyen Çelik, şöyle konuştu:
“Bizim böyle bir şeyden haberimiz yoktu. Haberler çıkınca Berhan araştırdı. İşten ayrılmış biri vardı, acaba o mu diye düşündük. Beni 15 yıldır tanıyorsunuz. Asla çalışan insanlara karşı böyle bir tavırda bulunmam. Hiçbir zaman saygısızlık etmem, Berhan da etmez. Ama o arkadaş bulunacak.”