Öykü Çelik ve İsmail Berhan'dan güzel haber

Çelik, "İsmail Berhan Perinçekli ile söz konusu olan ilişkimiz karşılıklı anlayış ve saygı çerçevesi içerisinden bitmiş bulunmaktadır. Sevgili basın mensubu arkadaşlardan ilişkide olduğumuz dönemdeki gibi ayrılığımıza karşı da hassasiyeti göstermelerini rica ediyorum. Sevgiler" açıklamasıyla ilişkisinin bittiğini açıklamıştı.