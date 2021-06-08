Öykü Çelik ve İsmail Berhan'dan güzel haber
Evlilik hazırlığı yaparken ayrılan Öykü Çelik ve İsmail Berhan çifti, ilişkilerine bir şans daha verdi. Güzel oyuncu, İsmail Berhan ile barıştıklarını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Sevgilisi İsmail Berhan ile evlilik hazırlığında olan oyuncu Öykü Çelik sosyal medya hesabından ayrıldıklarını duyurmuştu.
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Evlilik arefesindeki Çelik, Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla herkesi şoke etmişti.
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Çelik, "İsmail Berhan Perinçekli ile söz konusu olan ilişkimiz karşılıklı anlayış ve saygı çerçevesi içerisinden bitmiş bulunmaktadır. Sevgili basın mensubu arkadaşlardan ilişkide olduğumuz dönemdeki gibi ayrılığımıza karşı da hassasiyeti göstermelerini rica ediyorum. Sevgiler" açıklamasıyla ilişkisinin bittiğini açıklamıştı.
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Öykü Çelik kalp emojisiyle son yaptığı paylaşımıyla İsmail Berhan ile barıştıklarını herkese duyurdu.
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