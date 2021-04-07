Öykü Çelik'e Survivor Türkiye'den elenir elenmez evlilik sürprizi
Survivor Türkiye'de elenmesiyle Türkiye'ye dönen Öykü Çelik, Dominik Cumhuriyeti'ne gitmeden önce aşk yaşamaya başladığı İsmail Berhan'dan evlilik teklifi aldı.
Survivor Türkiye'de elenmesiyle Türkiye'ye dönen Öykü Çelik, evlilik yolunda ilk adımı attı.
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Survivor Türkiye'ye gitmeden önce açıklamalarıyla ve özel hayatıyla adından söz ettiren Öykü Çelik, geçtiğimiz hafta Survivor yarışmasında en düşük SMS'i alan yarışmacı oldu. Survivor hayallerine veda etti.
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Çekimleri Dominik'te gerçekleşen yarışmadan Türkiye'ye dönen oyuncu, büyük bir sürprizle karşılaştı. Oyuncu, yarışma programı için Dominik Cumhuriyeti'ne gitmeden önce aşk yaşamaya başladığı İsmail Berhan'dan evlilik teklifi aldı.
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Instagram'dan parmağındaki alyansı paylaşan Çelik, "Evet" yazarak, teklif aldığını duyurdu.
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