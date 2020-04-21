Öykü Gürman karantina modasına uydu

HERKES SAÇ KESİYOR Karantina günlerinde saçlarını sevgilisine emanet edenler arasına Öykü Gürman da katıldı. Şarkıcı, sevgilisi Fatih İçmeli'nin eline bigudileri tutuşturdu, "Aşkım ama sosyal medyada görmüyor musun herkes sevgilisinin saçını kesiyor, sen de benim saçımı sar" diyerek kendisine kuaförlük yapmasını istedi.