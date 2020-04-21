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  3. 21 Nisan 2020 16:13

Öykü Gürman karantina modasına uydu

Atv'de 'Evde Biz Bize' isimli programıyla sevenleriyle buluşacak olan Öykü Gürman, önceki gün evinden bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Öykü Gürman karantinada saçlarını sevgilisi Fatih İçmeli'ye yaptırdı. Zoraki kuaförlük yapan İçmeli, şarkıcının kuaförlerine seslendi: "Bunların hesabını soracağım!"

Öykü Gürman karantina modasına uydu

Atv'de 'Evde Biz Bize' isimli programıyla sevenleriyle buluşacak olan Öykü Gürman, önceki gün evinden bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Öykü Gürman karantinada saçlarını sevgilisi Fatih İçmeli'ye yaptırdı. Zoraki kuaförlük yapan İçmeli, şarkıcının kuaförlerine seslendi: "Bunların hesabını soracağım!"

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Öykü Gürman karantina modasına uydu

HERKES SAÇ KESİYOR Karantina günlerinde saçlarını sevgilisine emanet edenler arasına Öykü Gürman da katıldı. Şarkıcı, sevgilisi Fatih İçmeli'nin eline bigudileri tutuşturdu, "Aşkım ama sosyal medyada görmüyor musun herkes sevgilisinin saçını kesiyor, sen de benim saçımı sar" diyerek kendisine kuaförlük yapmasını istedi.

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Öykü Gürman karantina modasına uydu

Öykü Gürman'ın saçlarını ondan aldığı talimatlarla bigudiye sarmaya çalışan Fatih İçmeli, şarkıcının kuaförlerine "Bunların hesabını soracağım" diye seslendi.

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Öykü Gürman karantina modasına uydu

Öykü Gürman'ın kardeşi Doğa Gürman, o anları videoya çekti. Ünlü şarkıcı, görüntüleri Instagram'da paylaştı.

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